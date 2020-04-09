В Воронеже «КамАЗ» протаранил забор и едва не взорвал бензозаправку

9 Апр 2020 2020-04-09T16:36:58+03:00

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9 апреля в микрорайоне Подклетное «КамАЗ» то ли из-за оплошности водителя, то ли из-за какой-то поломки врезался в забор недалеко от бензозаправки.

Видимо, скорость грузовика была относительно небольшой, поэтому дальше он не поехал. Иначе последствия могли быть ужасными – если бы «КамАЗ» врезался в заправку, наверняка случился бы взрыв. А так придется разбираться только в том, кто компенсирует затраты на восстановление ограждения. Грузовик пришлось вытягивать на дорогу с помощью крана.

По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, пострадавших в аварии не было.

ИСТОЧНИК KP.RU