Трое юных чтецов представят Воронежскую область в финале Всероссийского конкурса «Живая классика»

9 Апр 2020 2020-04-09T16:36:05+03:00

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Региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика- 2020» прошёл в Воронежской области в режиме онлайн из-за ведения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Выбрали трёх лучших юных чтецов, которые представят Воронежскую область в финале Всероссийского конкурса. Это:

- десятиклассница Алина Корнюшкина из школы №10, она читала на конкурсе «Самоубийцу» Николая Эрдмана,

- одиннадцатиклассница Александра Сунгурова из школы №19 с пьесой Ксении Драгунской «Пить, петь и плакать»,

- одиннадцатиклассница Полина Абрашкина из школы 35 имени Героя Советского Союза Чеботарева, с рассказом Чехова «Переполох».

Они выступят 16 маяво Всероссийском финале конкурса, который также пройдёт в формате онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU