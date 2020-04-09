В Воронеже поймали велосипедного вора

9 Апр 2020 2020-04-09T16:29:00+03:00

Мужчина похищал их из подъездов и продавал случайным прохожим

Изменить размер текста: A A

В Воронеже поймали похитителя велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 9 апреля.

В полицию обратились жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Илюшина. Они заявили о дневных кражах двухколесного транспорта.

После опроса очевидцев и отработки ранее судимых лиц правоохранители установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 39-летний житель Левобережного района.

В отделе он признал вину и рассказал, что похищенные велосипеды продавал случайным прохожим. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU