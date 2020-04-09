По сёлам Воронежской области будут ездить семь мобильных автоклубов
В Воронежской области появится семь передвижных многофункциональных культурных центров. Автоклубы, на покупку которых в рамках нацпроекта «Культура» выделено 38 млн рублей, будут ездить с культурными мероприятиями по селам Богучарского, Верхнехавского, Новохаперского, Острогожского, Панинского, Подгоренского и Таловского районов.
В августе с Мытищинского приборостроительного завода поставят семь машин «ГАЗон Next», оборудованных звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электропитания. Такие автоклубы позволят работникам культуры проводить мероприятия на любой территории в сёлах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU