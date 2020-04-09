По сёлам Воронежской области будут ездить семь мобильных автоклубов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:17:27+03:00

На их приобретение из федерального бюджета выделили 38 млн рублей

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В Воронежской области появится семь передвижных многофункциональных культурных центров. Автоклубы, на покупку которых в рамках нацпроекта «Культура» выделено 38 млн рублей, будут ездить с культурными мероприятиями по селам Богучарского, Верхнехавского, Новохаперского, Острогожского, Панинского, Подгоренского и Таловского районов.

В августе с Мытищинского приборостроительного завода поставят семь машин «ГАЗон Next», оборудованных звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электропитания. Такие автоклубы позволят работникам культуры проводить мероприятия на любой территории в сёлах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU