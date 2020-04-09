2020-04-09T15:36:28+03:00
Дом. Семья

В заповеднике в Воронежской области на видео попал осторожный заяц-русак

Также специалисты поделились интересными фактами о зверьке
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Хоперский государственный природный заповедник показал забавное ночное видео с зайцем русаком. Также в своей группе сотрудники заповедника поделились интересными фактами об осторожном звере.

Специалисты рассказали, что зайцы относятся к тем животным, которых можно встретить повсеместно, кроме Антарктиды и Австралии. Они могут жить в лесах, лугах, пустынях, тундре и на болотах. Когда зверьку хорошо, он начинает мурлыкать подобно кошке, издавая характерный звук с помощью своих зубов. Так же он начинает «танцевать» прыгая и разворачиваясь в воздухе на 180°.

- Как и у грызунов, передние зубы зайцеобразных стачиваются и растут в течение всей жизни. Но от грызунов они отличаются количеством грызущих зубов и их строением.Торопясь, заяц может скатиться с холма вниз по склону, свернувшись в клубок. А длина лап у зверька разная. Левая и правая пары отличаются друг от друга на несколько сантиметров. Из-за этого зайцы постоянно петляют, выходя на собственный след, - добавили сотрудники заповедника.

Заяц-русак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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