В Воронежской области дошло до суда дело банды рэкетиров, обложивших данью фермеров целого района

9 Апр 2020 2020-04-09T15:32:10+03:00

«Братки» требовали от них от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, несогласным обещали жечь дома

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Сотрудники прокуратуры передали в суд уголовное дело банды рэкетиров, орудовавшей в Грибановском районе. Шесть бандитов обвиняют в 20 преступлениях.

По версии следствия, в сентябре 2018 года фермерам Грибановского района, стали звонить незнакомцы, которые настойчиво предлагали платить им за охрану бизнеса, чтобы избежать проблем. К нескольким аграриям для переговоров приезжали парни спортивного телосложения. Кто сказал, что нравы 90-х в прошлом?

Вымогатели, представлявшиеся сотрудниками юридической фирмы, навязывали свои «услуги» из расчета 250 тыс. рублей за 1 000 гектаров обрабатываемых фермером земель. Для разных предпринимателей это составляло от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Несогласным платить фермерам рэкетиры угрожали тем, что у них будут гореть дома, техника, урожаи, а с их родственниками случатся неприятности. Только словами не ограничивались. Дочерям одного из фермеров, отказавшегося платить, сожгли машину, имитировали поджог двери в квартиру. Всего по делу потерпевшими признали 21 человека.

Преступления были спланированы и организованы бандой, которую создал и возглавил 67-летний уроженец Грибановского района, давно живущий в Москве, но не утративший связь с земляками. Сам он предпочитал руководить процессом на расстоянии, полагая, что это поможет избежать проблем с полицией. Напрасно…

«Прессовали» фермеров двое жителей Грибановского района - отец и сын, которые уже имели в прошлом криминальный опыт, и трое их знакомых молодых людей.

- Решение по этому уголовному делу будут принимать в Грибановском районном суде. Наиболее тяжкие преступления банды подпадают под п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой, в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Каждому из рэкетиров грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU