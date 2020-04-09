2020-04-09T15:18:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели около восьми тысяч исследований на наличие коронавируса

Проверяют на Covid-19 в 17 лабораториях региона
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области по данным на 8 апреля сделали 7 756 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом пишет интернет-портал «Новости Воронежа».

Для проведения анализа на Covid-19 применяются тест-системы, зарегистрированные в России и используемые для выявления нового коронавируса. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции

Как пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, тестирование проводят в 17 лабораториях региона. Среди них ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской» области, в 13 медорганизациях, в одной ведомственной лаборатории и в двух частных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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