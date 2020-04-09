В Воронежской области чиновники скрывали доходы, земельные участки и счета в банках

9 Апр 2020 2020-04-09T15:08:54+03:00

А ещё голосовали за свои премии и выдавали субсидии родственникам

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Терновского района выявила многочисленные нарушения чиновниками администрации района закона о коррупции.

Несколько сотрудников администрации представили неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, в справках НДФЛ за 2018 год заместитель главы администрации района скрыла сведения о наличии в собственности земельного участка, а не внесла сведения о шести открытых счетах в кредитных учреждениях. Заместитель главы администрации по экономическим вопросам не внёс в справку сведения о двух открытых счетах в банках, а заместитель главы администрации по сельскому хозяйству - о трёх 3 банковских счетах.

Грубые нарушения закона о коррупции выявили прокурорские сотрудники в управлении социальной защиты населения района. В частности, заместитель начальника отдела по соцподдержке льготников выдал субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг своему брату и дочери. А инспектор управления соцзащиты подписал решение о выплате такой субсидии свекрови. Кроме того, четверо членов тарификационной комиссии учреждения при определении ежемесячных премий голосовали сами за себя.

Прокуратура обязала руководителя администрации и директора управления соцзащиты населения Терновского района устранить нарушения закона. В итоге наказали четыре должностных лица, в том числе двух заместителей директора.

ИСТОЧНИК KP.RU