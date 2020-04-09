В Воронеже задержали водителя с крупной партией героина

9 Апр 2020 2020-04-09T14:44:33+03:00

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В Воронеже сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля «Пежо-308». 23-летний житель Краснодарского края вел себя странно, говорил слишком медленно и имел неестественный цвет лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 9 апреля.

Автоинспекторы предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. По данному факту на него составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП.

Позже во время осмотра его авто правоохранители нашли в нише переднего подлокотника целлофановый пакет зеленого цвета, обмотанный в бумагу, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Экспертиза установила, что это героин общей массой 198,30 грамм.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU