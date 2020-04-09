Работникам воронежского завода выплатили 6,3 млн задержанной зарплаты

9 Апр 2020 2020-04-09T14:28:19+03:00

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Сотрудники прокуратуры выявили на заводе «Электроприбор-Воронеж» задолженность по заработной плате. Предприятие задолжало 177 работникам выплаты на общую сумму 6,3 млн. руб.

Руководителя завода обязали устранить нарушения закона. Государственная инспекция труда по Воронежской области оштрафовало ответственного сотрудника предприятия за нарушение трудового законодательства. Задолженность перед работниками по заработной плате погасили в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU