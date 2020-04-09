2020-04-09T14:23:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Над Воронежской областью вертолет совершил крестный ход против коронавируса

Во время полета проходило молебное пение
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено Успенским Дивногорским мужским монастырёмФото: предоставлено Успенским Дивногорским мужским монастырём
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В небе над Воронежской области прошел крестный ход против коронавирусной инфекции. Вертолет со старинной чтимой монастырской иконой Божией Матери «Дивногорская-Сицилийская» пролетел над регионом 7 апреля. Об этом сообщили в Успенском Дивногорском мужском монастыре.

Во время полета на борту воздушного судна совершался чин «Молебного пения во время губительного поветрия и смертоносной заразы». Икону для крестного хода выбрали не случайно.

- Именно с этой иконой связаны события 1831 года, когда в городе Коротояк Острогожского уезда Воронежской губернии свирепствовала эпидемия холеры. Умирало множество людей, и только после совершения 14 июля 1831 года вокруг города крестного хода с Дивногорской (Сицилийской) иконой Пресвятой Богородицы более не заболел и не умер ни один человек. Именно с этого времени началось особое почитание этой иконы как чудотворной не только в Воронежской губернии, но и во всей России, - пояснили в монастыре.

После воздушного крестного хода чтимый образ Пресвятой Богородицы был возвращен на место своего постоянного пребывания – в Успенский собор Дивногорского мужского монастыря.

Кстати, вертолет был бесплатно предоставлен одной из воронежских компаний.

Фото: предоставлено Успенским Дивногорским мужским монастырем.

Фото: предоставлено Успенским Дивногорским мужским монастырем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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