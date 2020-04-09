2020-04-09T14:36:40+03:00
Общество

В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты

Они начнут работать с 10 апреля
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
На все нарушения трудового кодекса можно пожаловаться по телефонам "горячей линии".На все нарушения трудового кодекса можно пожаловаться по телефонам "горячей линии".Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

С 10 апреля начнут работать телефонов, по которым воронежцы смогут пожаловаться на факты невыплаты заработной платы, а также на иные нарушения их прав со стороны работодателей.

– Задача – по максимуму собрать всю информацию, выявить случаи, когда людям не выплатили или задержали зарплату, если их принудительно отправили в отпуска без содержания, если кто-то был безосновательно уволен, - поручил сотрудникам администрации мэр Воронежа Вадим Кстенин. – Эти сведения необходимо максимально оперативно направлять в правительство региона и в надзорные органы.

Такое поручение мэр дал после заседания регионального штаба при губернаторе Воронежской области. На нем глава области Александр Гусев заявил, что обо всех случаях невыплат и задержек зарплаты необходимо сразу сообщать в областное правительство и в прокуратуру.

Можно позвонить в два управления:

экономики - 228-33-66;

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики - 228-30-39;

Также ваших обращений ждут в управах:

Железнодорожного района - 223-16-86;

Коминтерновского района - 278-47-37;

Левобережного района - 249-40-46;

Ленинского района - 206-91-41;

Советского района - 225-70-10;

Центрального района - 252-43-17.

Звонки граждан принимают с 10.00 до 17.00.

- Это обычные телефонные линии, а не многоканальные колл-центры, поэтому в первое время могут возникать сложности с дозвоном. – предупредили в пресс-службе мэрии.

Обращения по нарушениям закона со стороны работодателей принимают также в Государственной инспекции труда в Воронежской области, где организована работа круглосуточного телефона «горячей линии» (+7 (473) 221-06-66). Есть также интернет-сервис Онлайнинспекция.рф. С его помощью можно обратиться в инспекцию, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или проверить на этом ресурсе, правильно ли соблюдают ваши права работодатели.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области провели около восьми тысяч исследований на наличие коронавируса
В Воронежской области чиновники скрывали доходы, земельные участки и счета в банках
В Воронеже задержали водителя с крупной партией героина
Работникам воронежского завода выплатили 6,3 млн задержанной зарплаты
Над Воронежской областью вертолет совершил крестный ход против коронавируса
В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты
Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам
Появилось видео старта ракеты с воронежским двигателем к МКС
Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами
В Воронеже будут судить мужчину за обещание изготовить поддельный диплом за 320 тысяч
Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника
В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей
Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы
В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным
Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну
В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей