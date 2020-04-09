В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты

9 Апр 2020 2020-04-09T14:36:40+03:00

На все нарушения трудового кодекса можно пожаловаться по телефонам "горячей линии". Фото: Юрий КОЗЛОВ

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С 10 апреля начнут работать телефонов, по которым воронежцы смогут пожаловаться на факты невыплаты заработной платы, а также на иные нарушения их прав со стороны работодателей.

– Задача – по максимуму собрать всю информацию, выявить случаи, когда людям не выплатили или задержали зарплату, если их принудительно отправили в отпуска без содержания, если кто-то был безосновательно уволен, - поручил сотрудникам администрации мэр Воронежа Вадим Кстенин. – Эти сведения необходимо максимально оперативно направлять в правительство региона и в надзорные органы.

Такое поручение мэр дал после заседания регионального штаба при губернаторе Воронежской области. На нем глава области Александр Гусев заявил, что обо всех случаях невыплат и задержек зарплаты необходимо сразу сообщать в областное правительство и в прокуратуру.

Можно позвонить в два управления:

экономики - 228-33-66;

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики - 228-30-39;

Также ваших обращений ждут в управах:

Железнодорожного района - 223-16-86;

Коминтерновского района - 278-47-37;

Левобережного района - 249-40-46;

Ленинского района - 206-91-41;

Советского района - 225-70-10;

Центрального района - 252-43-17.

Звонки граждан принимают с 10.00 до 17.00.

- Это обычные телефонные линии, а не многоканальные колл-центры, поэтому в первое время могут возникать сложности с дозвоном. – предупредили в пресс-службе мэрии.

Обращения по нарушениям закона со стороны работодателей принимают также в Государственной инспекции труда в Воронежской области, где организована работа круглосуточного телефона «горячей линии» (+7 (473) 221-06-66). Есть также интернет-сервис Онлайнинспекция.рф. С его помощью можно обратиться в инспекцию, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или проверить на этом ресурсе, правильно ли соблюдают ваши права работодатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU