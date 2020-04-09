Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам
В условиях самоизоляции культурные учреждения перешли на дистанционное общение с воронежцами. Литературный музей имени Никитина разработал свои онлайн-программы. Они доступны на сайте в разделе «Музейный видеосалон».
С 10 апреля здесь можно посмотреть фильм-экскурсию «По мандельштамовским местам Воронежа с Олегом Ласунским». Краевед и библиофил побывал в «яме Мандельштама», на мемориальной площадке парка «Орлёнок», где установлен памятник поэту, в Кольцовском сквере и в литературном музее, где Олег Григорьевич рассказал о редких книгах Мандельштама, которые передал в дар музею.
Также с 10 апреля на сайте литературного музея начнут показывать фильм-концерт, посвящённый 105-летию со дня рождения Марии Мордасовой. На празднике в феврале в музее-квартире Мордасовой выступили Воронежский и Черняновский народные хоры, ансамбли «Родники России» и «Сударушка».
Для увлечённых историей литературы и краеведением музей предлагает цикл программ «Литературные встречи с Виктором Коровиным». Воронежцам расскажут об истории создания и казусах словаря Брокгауза, о земском образовании в Воронежской губернии и о многих других интересных фактах и событиях XIX века. Подборка музейных программ для детей рассказывает о книгах Маршака из фондов музея. Также можно посмотреть, как проходят мастер-класс, детский фестиваль и послушать отрывок из «Кошкиного дома».
Также в онлайн-разделе можно посмотреть видео экскурсии по выставка в здании Мещанской управы и доме-музее Никитина.
ИСТОЧНИК KP.RU