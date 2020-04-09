Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам

9 Апр 2020 2020-04-09T13:49:57+03:00

Также на сайте музея можно посмотреть другие экскурсии и фильм-концерт в память Мордасовой

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В условиях самоизоляции культурные учреждения перешли на дистанционное общение с воронежцами. Литературный музей имени Никитина разработал свои онлайн-программы. Они доступны на сайте в разделе «Музейный видеосалон».

С 10 апреля здесь можно посмотреть фильм-экскурсию «По мандельштамовским местам Воронежа с Олегом Ласунским». Краевед и библиофил побывал в «яме Мандельштама», на мемориальной площадке парка «Орлёнок», где установлен памятник поэту, в Кольцовском сквере и в литературном музее, где Олег Григорьевич рассказал о редких книгах Мандельштама, которые передал в дар музею.

Также с 10 апреля на сайте литературного музея начнут показывать фильм-концерт, посвящённый 105-летию со дня рождения Марии Мордасовой. На празднике в феврале в музее-квартире Мордасовой выступили Воронежский и Черняновский народные хоры, ансамбли «Родники России» и «Сударушка».

Для увлечённых историей литературы и краеведением музей предлагает цикл программ «Литературные встречи с Виктором Коровиным». Воронежцам расскажут об истории создания и казусах словаря Брокгауза, о земском образовании в Воронежской губернии и о многих других интересных фактах и событиях XIX века. Подборка музейных программ для детей рассказывает о книгах Маршака из фондов музея. Также можно посмотреть, как проходят мастер-класс, детский фестиваль и послушать отрывок из «Кошкиного дома».

Также в онлайн-разделе можно посмотреть видео экскурсии по выставка в здании Мещанской управы и доме-музее Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU