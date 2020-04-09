Появилось видео старта ракеты с воронежским двигателем к МКС

9 Апр 2020 2020-04-09T13:50:39+03:00

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16». Экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASA Кристофера Кэссиди (бортинженер-2) отправился к МКС в 11.05 четверга, 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Двигатель для ракеты-носителя собрали на Воронежском механическом заводе. Стыковка с Международной космической станцией и причаливание к модулю «Поиск» российского сегмента планируется на 17.15 по московскому времени. Процесс можно наблюдать в прямой трансляции с 16.45.

Кстати, этот пуск стал первым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту. А запуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года.

Запуск пилотируемого корабля Союз МС-16 .В соответствии с программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-16 . Начало трансляции: 10:30 мск 9 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU