В Воронеже будут судить мужчину за обещание изготовить поддельный диплом за 320 тысяч

9 Апр 2020 2020-04-09T13:29:50+03:00

При этом сделать документ он не мог

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В Воронеже завершили расследование уголовного дела на бывшего заместителя директора областного казенного учреждения «Специальные объекты правительства Воронежской области». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 9 апреля.

Так, в ноябре 2019 года 64-летний мужчина пообещал знакомому сделать диплом об окончании его супругой высшего учебного заведения – Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. За это он попросил 320 тысяч рублей. Но на самом деле подготовить такой документ он не мог.

Горожанина задержали сотрудники УФСБ. На него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU