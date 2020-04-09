2020-04-09T13:08:50+03:00
Происшествия

Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника

Руководство предприятия забыло поставить в известность соответствующие органы
Ярослав ИВАНОВ
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Россошанский элеватор оштрафовали за нарушение закона о коррупции. Руководитель предприятия взял на работу бывшего руководителя отдела образования и молодежной политики администрации района, но не уведомил об этом бывшее место работы экс-чиновника.

В итоге, директора предприятия за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего оштрафовали на 20 тысяч рублей, а саму организацию - на 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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