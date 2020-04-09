В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:58:26+03:00

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В Воронежской области активизировались мошенники. 8 апреля полицейским написали заявления о 15 аферах. Общий ущерб по ним составил около 400 тысяч рублей.

В качестве одного из примеров доверчивости, которая приводит к потере денег, привели случай с 19-летней жительницей Центрального района. Девушка хотела купить щенка породы шипу, наткнулась на объявление о продаже собачки в интернете и начала переписываться с мужчиной, его разместившим. Тот попросил «скинуть» ему 12 тысяч рублей, отправив ссылку с реквизитами. Девушка перевела деньги, после чего мнимый продавец отвечать на ее сообщения перестал. Тогда она пошла в полицию.

- По всем фактам афер возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Напоминаем, что не следует перечислять деньги незнакомым людям, предлагающим сделать предоплату какого-либо товара или услуг, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU