2020-04-09T14:18:05+03:00
Общество

Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы

Самый разбитый участок нашли на Монтажном проезде
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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С наступлением весны воронежские активисты провели объезд городских дорог, чтобы оценить их состояние. Одной из самых разбитых они посчитали участок на Монтажном проезде.

- Отрезок от улицы Ильюшина до пересечения с Монтажным переулком и дальше до ТЦ «Твой дом» ремонтируют своевременно, с ним проблем нет, но один участок постоянно в неудовлетворительном состоянии, - рассказал активист Михаил Коновалов. - Проехать по нему, конечно, можно, но с огромным риском.

Кроме того, активисты отмечают состояние внутриквартального проезда на улице Моисеева между домами 25 и 43, где, по их словам, отмечается наслоения элементов грунта и некачественного асфальта.

В администрации Воронежа, куда мы адресовали вопросы нашего читателя, рассказали, что при выборе объекта для ремонта, в первую очередь, приоритет отдаётся улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта либо тем, которыми пользуется большое количество автолюбителей.

- Автодороги через промышленную зону , (а указанный участок Монтажного проезда относится как раз к таким), которые, помимо легковых машин, разрушаются зачастую и специализированной тяжёлой техникой, ремонтируются обычно во вторую очередь при наличии средств, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Тем не менее, на полуторакилометровом участке Монтажного проезда (от улицы Ильюшина до Монтажного проезда и далее до улицы Димитрова) управа ежегодно устраняет ямы, поскольку этот участок может использоваться для объезда развязки, например, в случае ДТП. А тупиковый участок Монтажного проезда протяжённостью около полукилометра ремонтируется, в основном, временными мерами с помощью струйно-инъекционного метода или среза асфальтобетона по официальным заявкам в районную управу.

В мэрии также напомнили, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за три последних года удалось отремонтировать практически все центральные магистрали города, улицы-дублёры основных автодорог, улицы отдалённых городских микрорайонов - всего около 190 объектов общей протяжённостью более 330 км.

В этом году запланировано полное обновление проспекта Революции, улицы Ленинградская, Ростовская и двух десятков других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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