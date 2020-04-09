В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку

9 Апр 2020 2020-04-09T12:40:02+03:00

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9 апреля в 9.45 у дома № 150 на улице 9 Января произошло ДТП, закончившееся смертью пожилой женщины.

- По предварительным данным, 48-летний воронежец на «Тойоте» сбил 68-летнюю жительницу столицы Черноземья. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре». Пожилая женщина умерла до приезда скорой помощи. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ДТП, в частности, причину того, что водитель не успел затормозить или объехать пенсионерку, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU