В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Трагическое ДТП случилось на улице 9 Января
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9 апреля в 9.45 у дома № 150 на улице 9 Января произошло ДТП, закончившееся смертью пожилой женщины.
- По предварительным данным, 48-летний воронежец на «Тойоте» сбил 68-летнюю жительницу столицы Черноземья. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре». Пожилая женщина умерла до приезда скорой помощи. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ДТП, в частности, причину того, что водитель не успел затормозить или объехать пенсионерку, - рассказали в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU