2020-04-09T12:25:36+03:00
Общество

Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам

В региональном ГУ МВД сообщили, что эти бумаги не означают, что вам придется раскошелиться [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Автор поста утверждает, что инспектор ГИБДД вручил ему уведомление в центре Воронежа.Автор поста утверждает, что инспектор ГИБДД вручил ему уведомление в центре Воронежа.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост, автор которого сообщил, что в центре столицы Черноземья его остановил гаишник, взял документы и заполнил анкету, где записал его личные данные. А потом выдал уведомление, в котором, помимо всего прочего, была информация о штрафах от 15 до 40 тысяч рублей за «нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Автор поста задался вопросом, означает ли эта бумага, что ему придется за что-то платить.

В комментариях к посту рассказывали, что подобные уведомления раздают и в райцентре Калач, а также отдельным пешеходам (по какому принципу, неясно) возле остановки «Заводская» в Железнодорожном районе Воронежа.

Так выглядит уведомление. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

Так выглядит уведомление.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД успокоили:

- Эти уведомления – просто информация о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции. То, что вам дали эту бумагу, не значит, что к вам пришлют какие-то штрафы. Пока наказывают за нарушения рублем только тех граждан, которые приехали из-за границы и без уважительных причин нарушили режим домашней самоизоляции.

Свежий пример подобного штрафа – случай в Новоусманском районе, когда 27-летний мужчина, вернувшийся из Армении, уехал из дома, заявив, что направился к стоматологу. Однако никаких документов, подтверждающих визит к врачу, не предоставил. В результате молодого человека оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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