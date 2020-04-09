Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост, автор которого сообщил, что в центре столицы Черноземья его остановил гаишник, взял документы и заполнил анкету, где записал его личные данные. А потом выдал уведомление, в котором, помимо всего прочего, была информация о штрафах от 15 до 40 тысяч рублей за «нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Автор поста задался вопросом, означает ли эта бумага, что ему придется за что-то платить.
В комментариях к посту рассказывали, что подобные уведомления раздают и в райцентре Калач, а также отдельным пешеходам (по какому принципу, неясно) возле остановки «Заводская» в Железнодорожном районе Воронежа.
Так выглядит уведомление.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
В региональном ГУ МВД успокоили:
- Эти уведомления – просто информация о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции. То, что вам дали эту бумагу, не значит, что к вам пришлют какие-то штрафы. Пока наказывают за нарушения рублем только тех граждан, которые приехали из-за границы и без уважительных причин нарушили режим домашней самоизоляции.
Свежий пример подобного штрафа – случай в Новоусманском районе, когда 27-летний мужчина, вернувшийся из Армении, уехал из дома, заявив, что направился к стоматологу. Однако никаких документов, подтверждающих визит к врачу, не предоставил. В результате молодого человека оштрафовали на 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU