2020-04-09T12:20:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным

Остальные отделения переходят на 5-дневную рабочую неделю
Ярослав ИВАНОВ
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В связи с режимом самоизоляции, введённом в Воронеже из-за угрозы распространения коронавируса, изменится режим работы почтовых отделений. Вместо шести дней в неделю они будут работать пять. И только четыре отделения почты будут принимать горожан и в субботу. Их адреса:

394009 (пр. Революции, д. 25),

394077 (Генерала Лизюкова ул., дом 27),

394001 специализированное для обслуживания юридических лиц (Генерала Лизюкова ул., дом 2),

394961 для обслуживания корпоративных клиентов (ул. Кольцовская, д. 14 А).

Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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