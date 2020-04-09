Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну

9 Апр 2020 2020-04-09T12:09:18+03:00

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На время введения в Воронежской области режима самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19 местным жителям запретили выходить на улицу, чтобы прогуляться. Заповедники и парки закрыли для посетителей. Но ведь природа живет. Наступила весна.

Тогда сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова опубликовали в группе в соцсети видеоролик с пением птиц, чтобы все желающие даже на карантине смогли почувствовать и услышать такое прекрасное время года. Запись сделали в Дубраве 7 апреля вечером.

Послушайте и вы.

Слушай весну. Воронежский заповедник.Видео: Александр Черёмухин

ИСТОЧНИК KP.RU