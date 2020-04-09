Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:01:42+03:00

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В Воронежской области правоохранители задержали подпольного предпринимателя. Мужчина организовал в Семилукском районе производство минеральных удобрений. Однако лицензию на право изготовления данной продукции он не получал.

Незаконно произведенный товар он продавал через своих знакомых, а также размещая объявления на форумах сельскохозяйственной тематики в интернете. Доход от незаконного предпринимательства превысил 35 миллионов рублей.

Правоохранители изъяли со складов около 21 тонны жидких и 1,5 тонн гранулированных удобрений, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU