2020-04-09T11:45:37+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места ДТП

Полицейские просят позвонить очевидцев
Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 8 апреля, в 19.45 у дома № 29 на улице Южной в садоводческом товариществе «Рассвет» 58-летний мужчина, шедший по обочине, был сбит ехавшей сзади машиной. Автомобиль не остановился. Известно только, что он ехал со стороны улицы Южной в направлении Острогожской.

- Сбитый пешеход получил травмы, его отвезли в больницу, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Наши сотрудники устанавливают марку автомобиля, а также, кто сидел за рулем. Нужна помощь очевидцев ДТП. Их просим позвонить по телефонам дежурной части ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу: 269-60-79, 269-60-36 или 02.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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