2020-04-09T11:30:10+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса воронежцам предлагают участвовать в акции «Бессмертный полк» дистанционно

Можно опубликовать историю своего фронтовика в соцсетях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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По поводу проведения шествия «Бессмертный полк» на 9 мая в Воронеже окончательного решения ещё не приняли. Но организаторы патриотической акции прорабатывают варианты ее проведения дистанционно - чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом огромное количество воронежцев в условиях массового уличного мероприятия.

Организаторы акции предложили воронежцам записать видео с портретом своего фронтовика и опубликовать его в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Эти истории из соцсетей могут попасть в онлайн-трансляцию 9 мая на сайте moypolk.ru.

Можно внести информацию о своих фронтовиках в народную летопись moypolk.ru.

А непосредственно 9 мая организаторы предлагают дома достать фотографию родного человека и за семейным столом вспомнить своего солдата и рассказать о нем своим детям.

Напомним, в 2019-м к шествию в Воронеже присоединились около 57 тыс человек. До 1 июля в Воронежской области все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавируса, пока за исключением празднования Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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