Из-за угрозы коронавируса воронежцам предлагают участвовать в акции «Бессмертный полк» дистанционно
По поводу проведения шествия «Бессмертный полк» на 9 мая в Воронеже окончательного решения ещё не приняли. Но организаторы патриотической акции прорабатывают варианты ее проведения дистанционно - чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом огромное количество воронежцев в условиях массового уличного мероприятия.
Организаторы акции предложили воронежцам записать видео с портретом своего фронтовика и опубликовать его в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.
Эти истории из соцсетей могут попасть в онлайн-трансляцию 9 мая на сайте moypolk.ru.
Можно внести информацию о своих фронтовиках в народную летопись moypolk.ru.
А непосредственно 9 мая организаторы предлагают дома достать фотографию родного человека и за семейным столом вспомнить своего солдата и рассказать о нем своим детям.
Напомним, в 2019-м к шествию в Воронеже присоединились около 57 тыс человек. До 1 июля в Воронежской области все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавируса, пока за исключением празднования Дня Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU