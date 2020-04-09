2020-04-09T11:21:08+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за свои денежные средства.

При продлении остальных депозитных продуктов условия пролонгации соответствуют заключенным договорам и действующим тарифам.

Все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке. Также Интернет-банк и Мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77 а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области провели около восьми тысяч исследований на наличие коронавируса
В Воронежской области чиновники скрывали доходы, земельные участки и счета в банках
В Воронеже задержали водителя с крупной партией героина
Работникам воронежского завода выплатили 6,3 млн задержанной зарплаты
Над Воронежской областью вертолет совершил крестный ход против коронавируса
В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты
Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам
Появилось видео старта ракеты с воронежским двигателем к МКС
Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами
В Воронеже будут судить мужчину за обещание изготовить поддельный диплом за 320 тысяч
Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника
В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей
Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы
В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным
Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну
В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей