2020-04-09T10:50:45+03:00
Общество

В центре «Мой бизнес» в Воронеже работает «горячая линия» для предпринимателей

Представители МСП могут получить актуальную информацию о действующем комплексе мер поддержки
Олег ИВАНОВ
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В центре «Мой бизнес» в Воронеже с 28 марта открыли «горячую линию» для поддержки предпринимателей в период режима самоизоляции в регионе. Она работает с 9:00 по 18:00. Представители малого и среднего бизнеса могут позвонить по телефону - 8 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106) и проконсультироваться у специалистов об актуальных мерах поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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