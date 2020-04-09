2020-04-09T12:28:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись 4 машины

В аварии пострадал пассажир одной из иномарок
Ярослав ИВАНОВ
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Фото ГУ МВД России по Воронежской областиФото ГУ МВД России по Воронежской области
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За 8 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 57 аварий, большинство из них произошли в областном центре – 38, в ДТП пострадали 2 человека.

Около 16.30 на 476-м километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе произошла авария с участием четырёх машин. Спровоцировал ее 55-летний водитель Volvo FH460 с полуприцепом. Он следовал со стороны Москвы в направлении Воронежа, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим Mercedes-Benz Sprinter. под управлением Mercedes въехал в движущийся впереди ВАЗ-21120, который столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В аварии пострадал пассажир «Mercedes-Benz Sprinter» - 57-летнего жителя Республики Адыгея с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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