2020-04-09T09:01:49+03:00
Звезды

Концерт Стаса Пьехи в Воронеже перенесли на середину ноября

На осень перенесли и большинство спектаклей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стали известны даты некоторых перенесённых из-за коронавируса гастролей.

Концерт Стаса Пьехи запланирован на 15 ноября. Спектакль «Брачный капкан» перенесли с на 17 ноября, постановку «Мизери» - на 17 июня, спектакль «Косметика врага» перенесён с 2 апреля на 15 декабря, «Шальные деньги» - с 9 апреля на 7 ноября, постановку «Пигмалион» перенесли с 23 апреля на 12 ноября. Творческий вечер Игоря Губермана планируется 16 октября. Концерт в рамках абонемента № 4 «Стенвей приглашает» (вместо Паулса Андерсена выступит Андрей Гугнин с программой «Бетховен. Концерт для фортепьяно с оркестром № 4») перенесли с 7 апреля на 16 мая. Концерты в рамках абонемента № 3 «Сказки с оркестром» — перенесены: Ольга Будина с 19 мая на 20 сентября, Григорий Сиятвинда с 14 апреля на 28 сентября, Алена Бабенко с 25 мая на 30 сентября. Концерт в рамках абонемента № 2 «Классика и не только» (Духовой квинтет Большого театра) перенесли с 29 апреля на 9 сентября. Все ранее купленные билеты действительны на новые даты.

Если вы хотите вернуть билеты, касса начнёт работу после 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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