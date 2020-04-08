Под Воронежем огонь едва не сжег три садоводческих поселка

8 Апр 2020 2020-04-08T20:38:26+03:00

В этом году пожаров в 4 раза больше Фото: из архива «КП»

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Под Воронежем, в Новоусманском районе, из-за ландшафтного пожара чуть не сгорели садоводческие хозяйства – Светлое, Луч и имени Мичурина. Огонь, возникший 8 апреля около часа дня на заливных лугах, быстро распространился и подошел вплотную к домикам, повредив при этом несколько хозяйственных построек. К счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал.

Напомним, в этом году количество лесных и ландшафтных пожаров возросло в 4 раза. С начала марта их в регионе зарегистрировали больше 2,5 тысяч.

Из-за весеннего пала сухой травы ежегодно гибнут тысячи животных. На днях во время одного из ландшафтных пожаров волонтеры спасли двух маленьких зайчат.

ИСТОЧНИК KP.RU