Житель воронежского села, напавший с вилами на ребенка и его бабушку, вспорол себе горло

8 Апр 2020 2020-04-08T19:37:45+03:00

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Неожиданное продолжение получила история, произошедшая на днях в селе Петровское Лискинского района. Напавший ранее на 9-летнего мальчика и его бабушку местный житель сегодня, 8 апреля, на глазах у очевидцев вспорол себе горло. 61-летнего мужчину госпитализировали.

Напомним, инцидент произошел 3 апреля на огороде частного дома села Петровское. Вооруженный вилами мужчина нанес удары в голову ребенку и избил его бабушку-инвалида. Ранее мужчина уже нападал на своих соседей, за что суд выносил ему наказание в виде условного срока на 2 года и 2 месяца. Но, несмотря на это, после очередного ЧП полиция не забрала нападавшего, а лишь организовала проверку. Ее ход после обнародования случая в СМИ взяли на контроль следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU