На входе на мемориал «Песчаный лог» посадили 760 саженцев деревьев и кустарников
8 апреля в Воронеже на мемориальном комплексе «Песчаный Лог» прошла акция в рамках экологического проекта «Дерево Памяти». Чиновники мэрии и некоторых городских предприятий высадили у входной группы 760 саженцев декоративных кустариников и деревьев: березы повислой, туи западной, робинии (акации), барбариса, боярышника, дерна красного. Для лучшей приживаемости растений в прикорневую зону внесли гидрогель, который будет концентрировать влагу и не позволит почве пересыхать.
Накануне этого мероприятия не территории мемориала прошел субботник.
- В связи с особой эпидемиологической ситуацией количество участников составило менее 50 человек, все они были обеспечены масками и соблюдали необходимое расстояние, - отметили в управлении экологии города.
Напомним городской проект "Дерево Памяти" реализуется в Воронеже второй год.
ИСТОЧНИК KP.RU