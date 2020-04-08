2020-04-08T20:20:48+03:00
Общество

На входе на мемориал «Песчаный лог» посадили 760 саженцев деревьев и кустарников

Акция прошла в рамках экологического проекта «Дерево Памяти»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта городского управления экологиифото с сайта городского управления экологии
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8 апреля в Воронеже на мемориальном комплексе «Песчаный Лог» прошла акция в рамках экологического проекта «Дерево Памяти». Чиновники мэрии и некоторых городских предприятий высадили у входной группы 760 саженцев декоративных кустариников и деревьев: березы повислой, туи западной, робинии (акации), барбариса, боярышника, дерна красного. Для лучшей приживаемости растений в прикорневую зону внесли гидрогель, который будет концентрировать влагу и не позволит почве пересыхать.

Накануне этого мероприятия не территории мемориала прошел субботник.

- В связи с особой эпидемиологической ситуацией количество участников составило менее 50 человек, все они были обеспечены масками и соблюдали необходимое расстояние, - отметили в управлении экологии города.

Напомним городской проект "Дерево Памяти" реализуется в Воронеже второй год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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