В Воронеже на ремонт диагностического центра детской больницы выделили еще 28 млн рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T18:35:13+03:00

До этого уже провели часть работ на 14 млн

Изменить размер текста: A A

В 2020 году планируется завершить капремонта клинико-диагностического центра ВОДКБ №1. Предстоит заменить электрооборудование, сантехнику и приборы отопления. Необходимо также завершить устройство входной группы с раздвижными дверями и крытой колясочной зоной. Работы оценивают примерно в 28 млн рублей.

- Завершена разработка проектно-сметной документации на проведение второго этапа капремонта ВОДКБ №1. Сейчас ведется формирование заявки на проведение торгов, - уточнили 8 апреля в облздраве.

Отметим, что первый этап капремонта закончили в декабре 2019 года. Тогда частично уже обустроили входную группу с пандусами и местами для колясок, перепланировали помещения и сделали их внутреннюю отделку на трех этажах. Кроме того, отремонтировали систему канализации и водопровод. Тогда на работы потратили более 14 млн рублей. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU