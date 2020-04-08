2020-04-08T18:27:27+03:00
Общество

В Ботаническом саду Воронежа начали ремонтировать воинское захоронение

Рабочие проведут реконструкцию ограждения и обновят таблички с именами павших воинов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа начались работы по ремонту и благоустройству территорий воинских захоронений. При поддержке депутатского корпуса гордумы восстанавливают могилу № 440, расположенную по адресу: улица Ботаническая, 1 (Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского). Здесь планируется реконструкция ограждения, включающая в себя восстановление кирпичных столбов и металлических секций, ремонт тротуарной плитки, обновление мемориальных табличек с именами павших. На прилегающей территории обрежут деревья и кустарники. В центре памятного места силами управления экологии города обустроят клумбу.

Работы стартовали и у других обелисков. Сотрудники районного комбината благоустройства производят их косметический ремонт, санитарную уборку территории, покраску ограждений, обрезку деревьев и кустарников, моют монументы от пыли и грязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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