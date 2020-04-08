2020-04-08T18:03:48+03:00
Общество

Воронежцам выгоднее представлять документы на регистрацию ИП в электронном виде

Государственная пошлина в этом случае не уплачивается
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы могут представлять документы на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде, а также через нотариуса или через МФЦ. Это не только быстрее, но и выгоднее, ведь государственная пошлина в этом случае не уплачивается!

В этом случае свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на документах не требуется, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. С 1 января 2019 года внесены соответствующие изменения в статью 333.35 российского налогового кодекса.

- Подать документы в электронном виде можно с использованием сервиса ФНС России «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на официальном сайте www.nalog.ru, - сообщили в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

На сайте налоговой также можно найти сервис по регистрации общества с ограниченной ответственностью с единственным участником и типовой формой устава. На основе личных данных физлица сервис сам формирует все необходимые для государственной регистрации документы. Пользователю остается только поставить электронную подпись и отправить в регистрирующий орган. Результат заявитель получит на электронную почту.

Напомним также, что с 7 апреля 2015 года общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ). Хотя за ними и остается такое право.

Если компании все-таки нужна печать, штамп или бланк с наименованием, то соответсвующие сведения должны содержаться в уставе этих обществ.

- Заверение документов оттиском печати в настоящее время в значительной степени утрачивает смысл и гораздо эффективнее применение других способов подтверждения достоверности документа (электронной подписи, усиленной квалифицированной электронной подписи, специальных бланков компаний, голографических печатей и т.п.), которые могут применяться указанными юридическими лицами на добровольной основе, - отмечают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Документы, представляемые в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия в них печати в отношении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Получить дополнительную консультацию можно по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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