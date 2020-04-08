2020-04-08T18:06:51+03:00
Происшествия

В Воронеже упавшие деревья повредили балкон, магазин, забор и три машины

Пять ЧП случились в Советском районе, четыре – в Левобережном
Юрий КОЗЛОВ
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Дерево рухнуло на балкон третьего этажа дома № 12 по улице Героев Сибиряков.Дерево рухнуло на балкон третьего этажа дома № 12 по улице Героев Сибиряков.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали пост о том, что из-за работ по благоустройству двора дома № 14 на улице Героев Сибиряков на соседнее жилое здание рухнуло дерево и повредило несколько балконов.

В ГО и ЧС Воронежа по поводу этого инцидента сообщили следующее:

- Дерево упало на балкон третьего этажа дома № 12. По нашим сведениям, случилось это из-за сильного ветра. Также у нас нет информации о повреждении других балконов. Рухнувший ствол убрали работники управляющей компании.

В мэрии добавили:

- Владелец квартиры, балкон которой поврежден, вызвал участкового и подал заявление в правоохранительные органы. Территория двора не муниципальная, она принадлежит жильцам дома.

Оказалось, что сильный ветер натворил в Воронеже еще немало бед.

- Всего он свалил девять деревьев. Пять подобных ЧП случились в Советском районе. Кроме ЧП у дома № 12, схожая ситуация произошла совсем недалеко от него - у дома № 13д на улице Героев Сибиряков. Там дерево упало на магазин. Предприниматель собирался убирать его сам. У дома № 8 на улице Маршака рухнувший ствол убрали сотрудники УК Советского района. У дома № 18а на улице Земнухова одно дерево зависло на другом. Пока его не убрали, управа и «Воронежгорсвет» оповещены о ЧП. По адресу: 4-я линия, 101 дерево упало на «Киа-Рио», а затем на землю. Обычно в таких ситуациях его распиливают на части и вывозят либо сотрудники УК, либо работники комбината благоустройства.

И четыре случая падений были в Левобережном районе. У дома № 27 на улице Просторной дерево обломилось и упало на «ГАЗель». Его убрали и вывезли общими усилиями сотрудников ГИБДД и комбината благоустройства. На Азовской, 29 аварийное дерево рухнуло на забор частного дома. Его убрали сотрудники городского ГО и ЧС. А на Варшавской, 26 сухой ствол оперся на другое дерево. Его также убрали специалисты ГО и ЧС. А вот у дома № 132 ствол, упавший на «Форд», пока не вывезли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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