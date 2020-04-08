Дубовая надпись «70 лет Победы» под Воронежем за пять лет подросла до метра
Гигантскую надпись «70 лет Победы» из саженцев дуба посадили в 2015 году в Бутурлиновском лесничестве неподалеку от Козловского сельского поселения.
- Все это время бутурлиновские лесники бережно ухаживали за уникальным насаждением - пололи, рыхлили междурядья, подсаживали новые растения на месте засохших, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.
К своему пятилетнему юбилею саженцы достигли высоты в метр. Их уже не забьют сорняки и трава. А вот огонь может причинить молодому насаждению сильный вред. Вокруг геоглифа – колхозные поля с сухой прошлогодней травой, потенциальный источник пожара.
Для защиты деревьев от огня лесники проложили по периметру минерализованную полосу, а заодно прорыхлили междурядья внутри надписи.
- Летом, когда распустится листва, кроны дубков уже сомкнутся. Но молодым лесом геоглиф станет не раньше чем через 15 лет – как известно, дуб – медленнорастущая порода. Так что придется подождать, чтобы увидеть зеленую надпись «70 лет Победы» на космических снимках, - рассказали в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU