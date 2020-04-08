Дубовая надпись «70 лет Победы» под Воронежем за пять лет подросла до метра

8 Апр 2020 2020-04-08T18:02:43+03:00

Но пока геоглиф не видно из космоса

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Гигантскую надпись «70 лет Победы» из саженцев дуба посадили в 2015 году в Бутурлиновском лесничестве неподалеку от Козловского сельского поселения.

- Все это время бутурлиновские лесники бережно ухаживали за уникальным насаждением - пололи, рыхлили междурядья, подсаживали новые растения на месте засохших, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

К своему пятилетнему юбилею саженцы достигли высоты в метр. Их уже не забьют сорняки и трава. А вот огонь может причинить молодому насаждению сильный вред. Вокруг геоглифа – колхозные поля с сухой прошлогодней травой, потенциальный источник пожара.

Для защиты деревьев от огня лесники проложили по периметру минерализованную полосу, а заодно прорыхлили междурядья внутри надписи.

- Летом, когда распустится листва, кроны дубков уже сомкнутся. Но молодым лесом геоглиф станет не раньше чем через 15 лет – как известно, дуб – медленнорастущая порода. Так что придется подождать, чтобы увидеть зеленую надпись «70 лет Победы» на космических снимках, - рассказали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU