Воронежцев онлайн научат, как стать общественным деятелем

8 Апр 2020 2020-04-08T17:04:14+03:00

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В условиях самоизоляции в связи с борьбой с распространением коронавируса Школа культурного волонтёрства 2.0 перевела свои лекции в формат онлайн.

10 апреля в интернете можно присоединиться ко второму бесплатному вебинару - «Путь от студента до общественного деятеля». Его проведёт Николай Сапелкин – директор Центрально-Чернозёмного книжного издательства, создатель Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», историк, общественный деятель, член Союза писателей и Союза дизайнеров России.

Человек может проявить гражданскую активность в любом возрасте. Если вы чувствуете неправду мира, готовы не только обличать, но и улучшать, не откладывайте свою активность на потом – включайтесь сразу. Цель общественного деятеля сделать мир лучше, даже на маленьком кусочке Вселенной. Основные качества – свобода и ответственность.

Вы узнаете не только личную историю известного общественного деятеля, услышите рекомендации по выстраиванию своей собственной траектории развития, Николай Сергеевич ответит на вопросы в режиме онлайн.

Начало 10 апреля в 19.30.

Ссылка на вебинар (платформа «Pruffme»): https://bit.ly/2XgHclt

ИСТОЧНИК KP.RU