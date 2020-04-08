В Воронеже женщину, захотевшую купить металлоискатель, мошенник лишил 10 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T16:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летней жительнице Коминтерновского района Воронежа сильно понадобилось купить металлоискатель. Она нашла объявление о его продаже в интернете и вступила в переписку с продавцом. Мужчина настаивал на предоплате. Он прислал ссылку, по которой нужно было перейти для того, чтобы перечислить деньги. Женщина спорить не стала. В итоге с ее счета ушли 10 тысяч рублей, а мнимый продавец перестал отвечать на звонки.

- Всего 7 апреля было семь мошенничеств. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). В очередной раз советуем гражданам: не выполняйте просьбы незнакомцев, представляющихся продавцами, о предоплате за те или иные товары, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU