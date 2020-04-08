Общегородской выпускной в Воронеже пока что не планируют отменять из-за коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T16:40:25+03:00

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Решений об отмене общегородского выпускного в Воронеже в 2020 году пока не принимали. Об этом рассказал руководитель областного департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. По его словам, ориентировочно в мае станет понятно, что будет с праздником для выпускников.

- Все летние большие форумы и конференции переносятся на середину лета или осень. Давайте подождем окончания режима самоизоляции и вернемся к этому вопросу. Возможно, и в этом случае дату сместят. Будем принимать решение вместе с медиками с учетом эпидобстановки. Вопрос здесь не в финансах и организации, город справится с ними, вопрос лишь в сохранении здоровья детей, - подытожил Олег Мосолов.

Ранее планировалось, что общегородской выпускной в парке «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня. На праздник собирались прийти более 4,2 тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU