В Воронеже сроки отключения горячей воды из-за коронавируса пока менять не собираются

8 Апр 2020 2020-04-08T16:26:34+03:00

Впрочем, не исключено, что сделать это все же придется

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Коммунальщики прокомментировали возможность переноса сроков планового отключения горячей воды из-за пандемии коронавируса. Как известно, в условиях угрозы этой заразы надо чаще мыть руки. Понятное дело, что намного лучше и приятнее делать это в горячей воде.

- Традиционно у нас отключения горячей воды привязаны к окончанию отопительного сезона. Конечно, начинаем мы этот процесс не сразу, а через некоторое время – обычно в конце апреля – начале мая, - пояснили в филиале ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация». – Пока никаких изменений в сроках отключений не планируем. Однако ситуация развивается так, что ничего исключать нельзя. О любых решениях по этому вопросу будем оперативно информировать.

ИСТОЧНИК KP.RU