В Воронеже сроки отключения горячей воды из-за коронавируса пока менять не собираются
Коммунальщики прокомментировали возможность переноса сроков планового отключения горячей воды из-за пандемии коронавируса. Как известно, в условиях угрозы этой заразы надо чаще мыть руки. Понятное дело, что намного лучше и приятнее делать это в горячей воде.
- Традиционно у нас отключения горячей воды привязаны к окончанию отопительного сезона. Конечно, начинаем мы этот процесс не сразу, а через некоторое время – обычно в конце апреля – начале мая, - пояснили в филиале ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация». – Пока никаких изменений в сроках отключений не планируем. Однако ситуация развивается так, что ничего исключать нельзя. О любых решениях по этому вопросу будем оперативно информировать.
ИСТОЧНИК KP.RU