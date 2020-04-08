Стало известно, будут ли в Воронеже отключать отопление на следующей неделе

8 Апр 2020 2020-04-08T15:54:19+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили, что пока не рассматривают вопрос об отключении отопления. Дело в том, что синоптики обещают после трех теплых дней с 8 по 10 апреля резкое похолодание на выходных: днем температура будет держаться в районе +6…+8 градусов. А значит, не будет соблюдена норма, необходимая для отключения отопления: пять дней со среднесуточной температурой не ниже +8. Даже если с начала следующей рабочей недели вернется тепло, до ее конца это условие также не может быть выполнено.

- С другой стороны, понятно, что время года уже такое, когда стоит задуматься об отключении, - пояснили в мэрии Воронежа. – Поэтому будем смотреть на ситуацию, и, исходя из требований здравого смысла, можем и не дожидаться соблюдения этой нормы. В этом случае сразу сообщим о принятом решении.

Из-за коронавируса будет затруднена возможность принять решение об отключении тепла на общем собрании жильцам, у которых есть техническая возможность это сделать: скажем, котельная в своем доме либо рассчитанная всего на несколько зданий. Впрочем, теоретически можно договориться по скайпу либо в соцсетях, чтобы старший по дому собрал подписи в удобное для людей время. Но для этого ему нужно будет обойти немало квартир, соблюдая все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU