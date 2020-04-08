В Воронежской области на фоне эпидемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ стремительно снижается

8 Апр 2020 2020-04-08T16:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным управления Роспотребнадзора в Воронежской области, за прошлую неделю в регионе гриппом и ОРВИ заболели 7195 человек, из которых 3568 были дети. Эти цифры на 26,2% ниже эпидпорога и на 23,5% ниже показателей предыдущей недели. Это говорит о том, что общая заболеваемость острыми вирусными инфекциями стремительно падает. Но на фоне этого падения коронавирус, как одна из разновидностей ОРВИ, только набирает силу.

По данным на утро 8 апреля в регионе выявили 10 новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заболевших достигло 33, девять из которых уже выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU