2020-04-08T16:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области на фоне эпидемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ стремительно снижается

За неделю больных стало на 23,5% меньше
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Светланы Маковеевойфото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным управления Роспотребнадзора в Воронежской области, за прошлую неделю в регионе гриппом и ОРВИ заболели 7195 человек, из которых 3568 были дети. Эти цифры на 26,2% ниже эпидпорога и на 23,5% ниже показателей предыдущей недели. Это говорит о том, что общая заболеваемость острыми вирусными инфекциями стремительно падает. Но на фоне этого падения коронавирус, как одна из разновидностей ОРВИ, только набирает силу.

По данным на утро 8 апреля в регионе выявили 10 новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заболевших достигло 33, девять из которых уже выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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