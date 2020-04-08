Родителям воронежских школьников выплатят компенсацию за горячее питание

8 Апр 2020 2020-04-08T16:46:05+03:00

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Некоторые родители воронежских школьников получат компенсацию за горячее питание. Об этом сообщил глава департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов 8 апреля во время прямого эфира в социальных сетях. Это коснется категорий наиболее нуждающихся: детей с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из малообеспеченных многодетных семей. Им выплатят по две тысячи рублей.

- Эти ребята ранее получали бесплатное питание. Школы сформируют списки и передадут их в органы соцзащиты. После чего сотрудники свяжутся с родителями и объяснят им дальнейшие действия. Предоставлять дополнительные сведения или документы не нужно. Деньги переведут на расчетный счет, - пояснил Олег Мосолов.

Напомним, дистанционное обучение в Воронежской области области началось 6 апреля, ориентировочно оно продлится до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU