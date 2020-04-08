2020-04-08T15:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса прекратили вакцинацию детей

Запрет может продлиться до конца года
Юрий КОЗЛОВ
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Детские прививки временно под запретом.Детские прививки временно под запретом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежцы начали жаловаться на то, что в поликлиниках сейчас отказываются делать вакцины детям. Причем якобы подобные процедуры приостановили аж до конца года.

«КП-Воронеж» проверила эту информацию. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что вакцины, действительно, сейчас не делают. Но связано это с профилактикой коронавируса. Об этом сообщали и ранее, но сейчас дали более развернутый комментарий:

- Вакцинация в рамках национального календаря прививок относится к плановой медицинской помощи. Она приостановлена в связи с противоэпидемическими ограничениями. По правилам вакцинироваться могут только здоровые дети. Нельзя допустить, чтобы прививку сделали ребенку, инфицированному COVID-2019. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме в экстренных и неотложных ситуациях. Сейчас вакцины делают только новорожденным в роддоме. Если речь идет о плановом посещении узкого специалиста, то родителям следует отложить визит ребенка к врачу до безопасного периода. Если срочно требуется медицинская помощь, то они могут вызвать на дом врача или скорую.

Отметим, что у медицинских специалистов нет единого мнения на предмет того, стоит ли прерывать вакцинацию. Одни считают, что опасность коронавируса заставляет пойти на этот шаг. Другие опасаются, что из-за того, что прекратят делать вакцины, может быть спровоцирован рост других, возможно, не менее опасных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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