Воронежскую УК наказали за сырой подвал и открытый электрощиток
Выездная проверка государственной жилищной инспекции Воронежской области, организованная по жалобе жильцов девятиэтажного дома №15 по улице Хользунова, выявила подтопление подвального помещения в результате аварии на внутридомовых сетях. Управляющая компания ООО «РЭК Содружество» течь устранила, но помещения не осушила. Кроме того в подвале находился бытовой мусор.
Также инспектор обнаружил на одном из этажей открытый электрощиток с распиленной на части дверью. Провода внутри оказались частично повреждены.
За выявленные нарушения в ГЖИ на УК составили протокол, а руководителю выдали предписания устранить недостатки. В установленный срок компания все исправила.
ИСТОЧНИК KP.RU