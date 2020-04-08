2020-04-08T14:07:57+03:00
Общество

Воронежскую УК наказали за сырой подвал и открытый электрощиток

ГЖИ нашла в доме массу недоделок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Выездная проверка государственной жилищной инспекции Воронежской области, организованная по жалобе жильцов девятиэтажного дома №15 по улице Хользунова, выявила подтопление подвального помещения в результате аварии на внутридомовых сетях. Управляющая компания ООО «РЭК Содружество» течь устранила, но помещения не осушила. Кроме того в подвале находился бытовой мусор.

Также инспектор обнаружил на одном из этажей открытый электрощиток с распиленной на части дверью. Провода внутри оказались частично повреждены.

За выявленные нарушения в ГЖИ на УК составили протокол, а руководителю выдали предписания устранить недостатки. В установленный срок компания все исправила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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