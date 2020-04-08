133 жителя Воронежской области с начала сезона пострадали от укусов клещей

8 Апр 2020 2020-04-08T13:26:58+03:00

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С начала года за помощью врачей обратились 133 жителя Воронежской области, пострадавшие от укусов клещей, что не превышает среднемноголетних данных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Нападению кровососов горожане и жители сельских районов подвергаются на природе, приусадебных участках и даже в парках.

- В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции области в период самоизоляции не рекомендуется посещать парки, скверы, леса, кладбища, - напомнили в Роспотребнадзоре. - В случае проживания в частных секторах, на дачных участках или выполнения работ в природных условиях необходимо соблюдать меры предосторожности:: надевать одежду, защищающую ноги, руки, и периодически осматривать ее на предмет наличия клещей. Использовать репелленты.

При присасывании клещей необходимо обратиться в медицинское учреждение, в травмпункт для удаления. Можно снять клеща самостоятельно и отнести его на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области. Как это сделать в условиях эпидемии коронавируса, мы рассказывали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU