Воронежец с помощью мобильника украл у соседа семь тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T13:09:34+03:00

До этого он уже был замешан в похожем преступлении

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В Центральном районном суде вынесли приговор 25-летнему воронежцу. Его признали виновным в краже с банковского счета.

23 мая 2019 года мужчина взял сотовый у 39-летнего знакомого, соседа по хостелу. Вошел в «Мобильный банк» и перевел на свою банковскую карту сначала четыре тысячи, а потом еще три тысячи рублей.

- Сотрудники уголовного розыска сделали несколько запросов в банки, в результате вышли на предполагаемого вора. Мужчину задержали, он признал свою вину. Оказалось, что этот гражданин уже был судим за похожее преступление. В суде учли это и приговорили его к году и одному месяцу колонии общего режима, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU