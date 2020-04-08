Воронежец с помощью мобильника украл у соседа семь тысяч рублей
В Центральном районном суде вынесли приговор 25-летнему воронежцу. Его признали виновным в краже с банковского счета.
23 мая 2019 года мужчина взял сотовый у 39-летнего знакомого, соседа по хостелу. Вошел в «Мобильный банк» и перевел на свою банковскую карту сначала четыре тысячи, а потом еще три тысячи рублей.
- Сотрудники уголовного розыска сделали несколько запросов в банки, в результате вышли на предполагаемого вора. Мужчину задержали, он признал свою вину. Оказалось, что этот гражданин уже был судим за похожее преступление. В суде учли это и приговорили его к году и одному месяцу колонии общего режима, - рассказали в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU