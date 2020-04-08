Воронежская актриса снялась в новом сериале на канале ТНТ

8 Апр 2020 2020-04-08T13:02:46+03:00

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Актриса из Воронежа Марина Орел снялась в новом сериале «Бывшие» на канале ТНТ. Девушка сыграла в драме о людях с зависимостью психолога Настю, который помогает другим бороться с болезнью. Но в своей жизни она разобраться не может.

- Мы старались сделать честное кино, и за работу не стыдно, - рассказывает Марина. - История откровенная, о больном, о насущном, поэтому рекомендую.

В сериале также снялись Любовь Аксенова и Денис Шведов. Премьера картины на телеэкранах состоится 20 апреля.

Что касается Воронежа, то актриса признается, что давно не приезжала туда.

- Последний раз была в Воронеже много лет назад на показе фильма с моим участием «Россия 88» в 2009 году, - вспоминает актриса, - с удовольствием погуляла по городу, он не сильно изменился на тот момент. Вспоминаю набережную, Кольцовский сквер, цветущие каштаны, надеюсь, представится случай вернуться еще раз.

Справка «КП»

Марина Орел закончила Воронежское хореографическое училище. В 1997 году уехала покорять Москву — начала с театра-кабаре «Летучая мышь». А в 99-м поступила в ГИТИС и на последнем курсе снялась в сериале «Похитители книг» вместе с Ильей Лагутенко. А затем ее приняли в труппу театра на Малой Бронной. На ее счету роли в сериалах «Грехи отцов», «Квартирный вопрос», «Клуб», «Олигарх с Большой медведицы». Актриса сыграла в фильмах «Дальнобойщик и его жены». «Ласковый май» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU