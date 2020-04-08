В Воронеже 9 апреля может исчезнуть вода в домах Коминтерновского района

8 Апр 2020 2020-04-08T12:51:11+03:00

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В «РВК-Воронеж» сообщили о том, что 9 апреля с 10.00 до 20.00 понизится давление воды в Коминтерновском районе. Связано это с ремонтом водопровода диаметром 1000 миллиметров, обслуживающего два района. Не только Коминтерновский, но и Советский.

- Водопровод проложен в песке, так называемом плывуне. Кроме того, вокруг много грунтовых вод, которые придется откачивать, - рассказал начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев. - Это отразится на продолжительности работ. Однако мы планируем сегодня максимально нагрузить резервуары, чтобы 9 апреля поддерживать давление в сети для обеспечения воронежцев водой.

Тем не менее краны могут «пересохнуть» во всех домах Коминтерновского района, за исключением кварталов, находящихся в границах улиц Хользунова – Шишкова - 45 Стрелковой Дивизии – Транспортная – Урицкого – Московский проспект.

- Основные неудобства коснутся жителей верхних этажей многоэтажек и домов, расположенных на возвышенностях. Также незначительные изменения давления возможны в Советском районе, но там они маловероятны. Просим жителей Коминтерновского района заранее запастись водой, - сообщили в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU